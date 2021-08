Mixtape 48: These Boots

With this mixtape, the second of two featuring songs about walking, Charles Leonard is taking you on musical walkabouts to Memphis, Dube, the wild side and many other exotic places.

Production: The Good People at Between Productions

Playlist:

1. Yahoos – Mabala

2. ZZ Top – Jesus Just Left Chicago

3. Kool & The Gang – Life Is What You Make It

4. Etta James – Tell Mama

5. Nina Simone – My Baby Just Cares for Me

6. Revival Season – Iron Warrior

7. Derya Yildirim & Grup Simsek – Haydar Haydar

8. Low – Disappearing

9. Wyndow – Pulling on a String

10. Nancy Sinatra – These Boots Are Made for Walkin’

11. Lou Donaldson – Strollin’ In

12. Fats Domino – Walking to New Orleans

13. Isaac Hayes – Walk On By

14. J Dilla – Walkinonit

15. Henry Mancini – Baby Elephant Walk

16. Snqamu Jazz Band – Walk to Dube

17. The 5.6.7.8’s – I Walk Like Jayne Mansfield

18. Jah Screechy – Walk And Skank

19. Bangles – Walk Like an Egyptian

20. Central Line – Walking Into Sunshine (Original Larry Levan 12″ Mix)

21. National Wake – Walk In Africa

22. Patsy Cline – Walkin’ After Midnight

23. Traffic – Walking in the Wind

24. Lou Reed – Walk On the Wild Side

25. The Bible! – Walking The Ghost Back Home

26. Norma Tanega – Walkin’ My Cat Named Dog

27. The Colorblind James Experience – Walking My Camel Home

28. Tim Buckley – Nobody Walkin’

29. Mink DeVille – Spanish Stroll

30. Bobby Paris – I Walked Away