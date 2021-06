Mixtape 43: The chicken crossing

Charles Leonard has compiled a mixtape of chicken songs to stop traffic. Listen, and it will all make sense.

Production: The Good People at Between Productions

Playlist:

1. SE Rogie – Dieman Noba Smoke Tafee (Dead Men Don’t Smoke Marijuana)

2. DakhaBrakha – Vynnaya Ya

3. Joel Culpepper – Thought About You

4. Emma-Jean Thackray – Say Something

5. Katerina Papadopoulou – On the Rosebush (feat. Anastatica)

6. Mdou Moctar – Tala Tannam

7. Somerfaan – Crack a Smile

8. Mobius Loop – Why Did the Chicken Cross the Road

9. Bombshelter Beast – Dance of the Chicken

10. Rufus Thomas – Do the Funky Chicken

11. Hasil Adkins – Chicken Walk

12. Ray Charles – Shake a Tail Feather (with The Blues Brothers)

13. Mungo’s Hi Fi & Eva Lazarus – Light As a Feather (feat. Kiko Bun)

14. Sweet Papa Stovepipe – All Birds Look Like Chicken To Me

15. Jimmy Smith – Back At the Chicken Shack

16. Barrington Levy – Black Hen Chicken

17. Koko Taylor – What Came First the Egg or the Hen

18. Big Mama Thornton – Little Red Rooster

19. Dead Kennedys – Chicken Farm

20. Hallelujah Chicken Run Band – Ndopenga

21. Mik Artistik’s Ego Trip – David Bowie Was Funny a Man

22. Wings – Arrow Through Me